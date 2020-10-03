Gaziantep Barosu: "Virüs Toplantı mı Seçiyor?"

İçişleri Bakanlığının son genelgesiyle birlikte sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının genel kurul seçimlerinin iki ay süreyle ertelenmesi baro seçimlerini de olumsuz etkiledi.
Gaziantep Barosu 3 Ekim Cumartesi günü, kent genelinde 2.100 avukatı temsil edecek olan Baro Başkanını seçecekti. Ancak “Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının ertelenmesi’’ kararı bu seçime engel oldu. Karara tepki gösteren Gaziantep Barosu üyesi avukatlar genel kurulun yapılacağı alanda toplanarak bir basın açıklaması yaptı.
Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Avukatlık Kanunu gereği, iki yılda bir yapılması gereken Baro Genel Kurullarının YSK kararı ile çiğnendiğini savunarak yürütmenin durdurulması için Gaziantep İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.
“Virüs sadece baro genel kurullarını mı etkiliyor?”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenen Baro Başkanı Bektaş Şarklı, “Nereden çıktı da siz baroların genel kurullarını iptal etme ihtiyacı hissettiniz. Gelecek hafta Ak Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin kongreleri var. Bu virüs sadece baro genel kurularını mı etkiliyor? Sadece avukatları mı etkiliyor?’’ dedi.
Alınan kararın avukatların iradesine ipotek konulması anlamına geldiğine dikkat çeken Avukat Bektaş Şarklı sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
"Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ekim tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnenmiştir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef mümkün değildir. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana aradan geçen sürede, baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına gelmektedir. Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollara mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz."