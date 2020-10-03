Gaziantep Barosu: "Virüs Toplantı mı Seçiyor?"

İçişleri Bakanlığının son genelgesiyle birlikte sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının genel kurul seçimlerinin iki ay süreyle ertelenmesi baro seçimlerini de olumsuz etkiledi.

Gaziantep Barosu 3 Ekim Cumartesi günü, kent genelinde 2.100 avukatı temsil edecek olan Baro Başkanını seçecekti. Ancak “Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının ertelenmesi’’ kararı bu seçime engel oldu. Karara tepki gösteren Gaziantep Barosu üyesi avukatlar genel kurulun yapılacağı alanda toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Avukatlık Kanunu gereği, iki yılda bir yapılması gereken Baro Genel Kurullarının YSK kararı ile çiğnendiğini savunarak yürütmenin durdurulması için Gaziantep İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

“Virüs sadece baro genel kurullarını mı etkiliyor?”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenen Baro Başkanı Bektaş Şarklı, “Nereden çıktı da siz baroların genel kurullarını iptal etme ihtiyacı hissettiniz. Gelecek hafta Ak Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin kongreleri var. Bu virüs sadece baro genel kurularını mı etkiliyor? Sadece avukatları mı etkiliyor?’’ dedi.