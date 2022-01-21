Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi olacak?

Son birkaç gündür birçok ilde yağış nedeniyle okulların tatil olduğu haberi peş peşe geldi. Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane valiliği, 21 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin kafalardaki soru işaretlerini sildi. Peki Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül okulların 1 gün daha tatil olduğu haberini, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadeleriyle duyurdu.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu’da, aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.



