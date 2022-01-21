HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi olacak?

Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi olacak?

21.01.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken gözler valiliklere çevrilmişti. Bilindiği üzere okulların tatil olup olmadığına ilişkin karar, illerin valiliklerince açıklanıyor. Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane valiliğinden beklenen açıklama geldi.

Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 21 Ocak'ta Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi olacak?

Son birkaç gündür birçok ilde yağış nedeniyle okulların tatil olduğu haberi peş peşe geldi. Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane valiliği, 21 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin kafalardaki soru işaretlerini sildi. Peki Gaziantep, Bolu ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül okulların 1 gün daha tatil olduğu haberini, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadeleriyle duyurdu.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu’da, aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
21 Ocak Cuma (bugün) hangi illerde okullar tatil?21 Ocak Cuma (bugün) hangi illerde okullar tatil?
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Bolu Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Botaş açıkladı: İran'dan 10 gün doğal gaz alınamayacak! Kısıtlamalar yapılacak

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı verdim

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.