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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 250 çocuğa inovasyon eğitimi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:20 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Temel sağlam olursa geleceği çok iyi inşa ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bunu tabana yaymak, doğan her çocuğu, kabiliyeti ve kapasitesine yönelik bilgiyle donatmak gerekiyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığınca aralarında yetimlerin de bulunduğu 250 çocuğa inovasyon eğitimi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifika verilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, anne babaların çocuklarıyla ilgili hayalleri, umutları, çocukların ise geleceğe dair beklentisi olduğunu söyledi.

Ülke kalkınmasının yerelde başladığını ve çocukları geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlamak gerektiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Temel sağlam olursa geleceği çok iyi inşa ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bunu tabana yaymak, doğan her çocuğu, kabiliyeti ve kapasitesine yönelik bilgiyle donatmak gerekiyor. Biz çocuklarımıza büyük düşünün diyoruz. Hedeflerini büyük koymalı, bunun için çabalayacak ortam oluşturulmalı. Bunun için de bu eğitimler çocuklara öz güvenle birlikte daha farklı bakış açıları getiriyor. Bilginin güç olduğu, elinde tutanın iktidar olduğu bir dünya düzeni var. Gaziantep, bu konuda çok özel bir şehir. Genç nüfusumuz var ve hedeflerimiz çok büyük."

Gaziantep'in dünya ile rekabet etme gücü en yüksek 7 şehirden biri olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar için ne yapılabilir? Birincisi, okuması sağlanacak. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı olarak kitaba ulaşmalarını sağlayacak çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Bir taraftan da bedensel gelişimleri için sporla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Bunun için de birlikte olmak, aynı hedefe kitlenmek gerekiyor. Öncelikle ben anne ve babaları kutluyorum. Her şey, bilinçli anne ve babadan başlıyor. Burayı altınla da döşesek anne ve babanın bilinci olmazsa evlatlarımızı geleceğe hazırlamak mümkün değil. Bu evlatlarımızı, yarının doktorları, mühendisleri, yöneticileri, milletvekilleri, bakanları ve cumhurbaşkanları yapacağız. Onları iyi bir insan olarak da geleceğe hazırlayacağız. Teknik olarak desteği sağlarken bir taraftan da neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Bunların hepsi damlaya damlaya göl olacak ve her biriniz yarın bu ülkenin çok güzel söz sahibi yöneticileri olacaksınız. Bize düşen ne ise her zaman yanınızdayız."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise bu eğitimin büyük bir hizmet olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan da "Biz inanıyoruz ki inovasyon, çocuklarla anılacak, gelişecek. İnovasyon kültürünü yaymak çok önemli. Çünkü ekonomiye katma değer oluşturmak noktasında katkınız olması lazım. Cep telefonlarını bizim üretmemiz, inovasyonu bizim yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi.

Öte yandan inovasyon eğitimi verilen çocuklarla yapılan atölye çalışmasında, kartondan VR gözlük tasarlandığı belirtildi.

Ayrca yine satın alınan VR bir gözlüğe, yazılımla Mekke, Kabe ve Medine, Mescid-i Nebi gibi kutsal toprakların, 360 derece görüntüleri yüklendi. Bu görüntülerin, belediyenin yaşlılara yönelik merkezlerinde hacca ya da umreye gitme fırsatı bulamayanlara izlettirileceği bildirildi.

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