Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 250 çocuğa inovasyon eğitimi verdi

Gaziantep'in dünya ile rekabet etme gücü en yüksek 7 şehirden biri olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar için ne yapılabilir? Birincisi, okuması sağlanacak. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı olarak kitaba ulaşmalarını sağlayacak çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Bir taraftan da bedensel gelişimleri için sporla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Bunun için de birlikte olmak, aynı hedefe kitlenmek gerekiyor. Öncelikle ben anne ve babaları kutluyorum. Her şey, bilinçli anne ve babadan başlıyor. Burayı altınla da döşesek anne ve babanın bilinci olmazsa evlatlarımızı geleceğe hazırlamak mümkün değil. Bu evlatlarımızı, yarının doktorları, mühendisleri, yöneticileri, milletvekilleri, bakanları ve cumhurbaşkanları yapacağız. Onları iyi bir insan olarak da geleceğe hazırlayacağız. Teknik olarak desteği sağlarken bir taraftan da neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Bunların hepsi damlaya damlaya göl olacak ve her biriniz yarın bu ülkenin çok güzel söz sahibi yöneticileri olacaksınız. Bize düşen ne ise her zaman yanınızdayız."