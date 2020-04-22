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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşım tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 07:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu, shop yöntemi ile değiştirerek "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adı verilen bir tablo yayınladı. Eleştirilerin ardından söz konusu paylaşım kaldırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşım tepki çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı tabloyu photoshop ile değiştirerek "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı bir tablo yayınladı. Tabloda, "Bugünkü temizlik yapanların sayısı, ütü ve yemek yapanların sayısı, hamur işi yapmayı sevenlerin sayısı ve evden kovulanların sayısı" gibi ifadeler yer aldı.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIM KALDIRILDI

Tablonun üzerine ise, "La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?" sözlerine yer verildi. Yetkililer, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.

"FATMA ŞAHİN'İN SÖZ KONUSU TWEETİN PAYLAŞILDIĞINDAN HABERİ YOK"

Öte yandan, T24'e konuşan Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, paylaşımı doğrulayarak, Fatma Şahin'in ve kendisinin söz konusu tweet'in paylaşıldığından haberi olmadığını aktardı. Arıkan, paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweet'in kaldırıldığını söyledi.

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