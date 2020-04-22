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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşım için özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabında paylaşılan "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı tablo için özür diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşım için özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dün belediyesinin resmi Twitter hesabında paylaşılan tablo nedeniyle özür diledi.

Sağlık Bakanlığı'nın her gün koronavirüste son durumu açıklamak için kullandığı tabloya benzer tabloda, 'evde kal' çağrıları sonrası erkeklerin ev işleriyle meşgul olduğu ifade ediliyordu.

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"İNCİNEN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Belediyenin açıklamasında "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz. Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir" dendi.

İşte belediyeye özür dileten o paylaşım;

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