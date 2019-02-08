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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:25 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Önümüzdeki süreç bizim için güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor" - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Adaletsiz kalkınma olmaz. Eşit işe eşit ücret vereceksiniz. Milletin cebi rahatlayacak. Başını yastığa koyunca çocuğuyla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü başında Recep Tayyip Erdoğan var, çünkü başında AK Parti var"

GAZİANTEP (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Önümüzdeki süreç bizim için güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor." dedi.

Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkede, Türkiye kaynaklı olmayan, uluslararası bir müdahale ve saldırının sonucunda bazı ekonomik sorunlar yaşandığını belirterek, "döviz", "faiz" ve "enflasyon" gibi uzun zamandır unutulan sorunlarla yeniden karşılaşıldığını dile getirdi.

"Ne zaman zora ve dara düşsek, milletin büyük özgüveni ve fedakarlığıyla bu engelleri bir bir aşarak geldik." ifadesini kullanan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet Ağustos ayında yapılan büyük saldırıya rağmen, milletimizin dayanışması, devletimizin milletle bütünleşmesi ile bir dayanışma örneği vererek o krizi hep birlikte önledik. Hala bunun artçıları devam ediyor. Millet iradesi de ortaya koydu ki bütün bu krizlere rağmen bu millet, bu sorunların üstesinden gelecek. Önceki gün Sayın Maliye Bakanımızla uzun bir görüşmemiz oldu. Kendisinin bize verdiği detaylı rakamlardan anlaşılıyor ki önümüzdeki süreç bizim için güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor."

Arslan, imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinde, sözleşmenin uygulamasının tam olarak yapılmasını, zamların zamanında uygulanmasını, ödemelerin düzgün şekilde yapılmasını ve iş barışının sağlanmasını hedeflediklerini kaydederek, Gaziantep'te bunu büyük ölçüde gördüklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de artık işçisiyle, sendikasıyla yükselen, hakkını ve adaletini veren bir Gaziantep olduğunu belirtti.

Şahin, "Bütün fırsatları ve imkanları zorladık. Adaletsiz kalkınma olmaz. Eşit işe eşit ücret vereceksiniz. Milletin cebi rahatlayacak. Başını yastığa koyunca çocuğuyla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü başında Recep Tayyip Erdoğan var, çünkü başında AK Parti var." diye konuştu.

- İşçilere yüzde 40 zam

Fatma Şahin, sözleşmeye göre en düşük ücret alan işçinin asgari ücret artı bin lira alacağını, bu adaleti sağlayana kadar yüzde 40 zam yapacaklarını söyledi.

İşçinin alın teri kurumadan cebine ücretinin gireceğini belirten Şahin, "Gece saat 24.00'te zamlı maaşları ceplerine girecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahin ve Arslan, belediyenin iştiraki olan GAZİBEL Hizmet AŞ ile GASKİ'ye bağlı Gazi Danışmanlık AŞ'de çalışan bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

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