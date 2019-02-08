Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

GAZİANTEP (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Önümüzdeki süreç bizim için güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor." dedi.

Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkede, Türkiye kaynaklı olmayan, uluslararası bir müdahale ve saldırının sonucunda bazı ekonomik sorunlar yaşandığını belirterek, "döviz", "faiz" ve "enflasyon" gibi uzun zamandır unutulan sorunlarla yeniden karşılaşıldığını dile getirdi.

"Ne zaman zora ve dara düşsek, milletin büyük özgüveni ve fedakarlığıyla bu engelleri bir bir aşarak geldik." ifadesini kullanan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet Ağustos ayında yapılan büyük saldırıya rağmen, milletimizin dayanışması, devletimizin milletle bütünleşmesi ile bir dayanışma örneği vererek o krizi hep birlikte önledik. Hala bunun artçıları devam ediyor. Millet iradesi de ortaya koydu ki bütün bu krizlere rağmen bu millet, bu sorunların üstesinden gelecek. Önceki gün Sayın Maliye Bakanımızla uzun bir görüşmemiz oldu. Kendisinin bize verdiği detaylı rakamlardan anlaşılıyor ki önümüzdeki süreç bizim için güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor."