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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne "sürdürülebilir enerji" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında "biyogaz tesisiyle" sürdürülebilir enerji dalında ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında "biyogaz tesisiyle" sürdürülebilir enerji dalında ödül kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İdealkent Ödülleri çerçevesinde kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalar ödüllendirildi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilen törene, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sunar, kentlerde sürdürülebilirlik kavramlarının, uluslararası platformlarda sıkça tartışılmasının sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları artırdığını vurguladı. Toprak da Türkiye'de ilk kez kamu kurumunca hayata geçirilen Biyogaz Üretim Tesisi Projesi'nin ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

- Proje hakkında

Oğuzeli ilçesinin Gündoğan köyünde kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisi, hayvansal atıkları değerlendirerek enerji ve organik atığa dönüştürüyor. 70 ton büyükbaş süt hayvancılığından kaynaklanan sıvı gübre, 35 ton küçükbaş besi hayvancılığından kaynaklanan katı gübre, 40 ton tavukçuluktan kaynaklanan katı gübre ve 5 ton çim biçme atıklarından yararlanılacak tesiste günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek. Yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilovat elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilovat ısı üretilmesi öngörülüyor.

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