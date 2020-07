''Gaziantep Corona Salgınında Türkiye’de Birinci Sırada''

Tüm dünyayı saran Corona virüsüyle mücadele devam ederken bazı kentlerde salgın bir türlü kontrol altına alınamayarak can almaya devam ediyor.

Farklı kesimler tarafından zaman zaman yapılan açıklamalarda vahim durumun anlatılması açısından Çin’de salgının ortaya çıktığı ilk yer olan Wuhan kentine benzetilen Gaziantep ile ilgili gelinen son noktayı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En çok vaka görülen beş ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Beş ilin yoğun bakım sayılarında da artış var" paylaşımıyla özetlemişti.

Gaziantep’in Corona virüsünde Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya ise, “Gaziantep şu an Covid-19’da bir Wuhan olmasa da Türkiye’de nüfusa oranı bakımından birinci sırada. İstanbul-Ankara’dan sonra üçüncü sıradayız ama nüfusa oranla baktığınızda yüzde 17,8’le birinci sırada şu anda Gaziantep“ dedi.

''Olayın ciddiyetini halka şeffaflıkla anlatamadık''

VOA Türkçe’ye konuşan CHP’li Vekil Dr. Bayram Yılmazkaya, vakaların önüne geçememenin en büyük nedenlerinden birinin halkın yeterince şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemesi olduğunu ifade ederek, “Gaziantep’te vakaların önüne geçememenin nedenlerinin başında kentin halkına bu hastalığın ciddiyetiyle ilgili gerçekleri tamamen yansıtmamamız yer alıyor. Her ne kadar şehrimizin idarecileri, yöneticileri ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorlarsa ki bir muhalefet milletvekili olarak dışarıdan gördüğüm kadarıyla valimiz ve belediye başkanlarımız yapıyorlar. Ancak Gaziantep halkına bu hastalığın ciddiye alınması gerektiğini daha şeffaf bir şekilde tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Bunun yanı sıra birçok etken var; örneğin Gaziantep’in yaşam kültürü de bu hastalığın ilerlemesine neden olan etmenlerden bir diğeri. Antep halkı birliği, beraberliği, iç içe yaşamayı seven bir halk. Taziyelerde cenaze sahibi gelmeyin dese bile taziyesini iletmek için zorla giden bir halk. Tabii biz şeffaflığı ve olayın ciddiyetini anlatamadığımız için bunlar oluyor’’ diye konuştu.