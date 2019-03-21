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"Gaziantep-Diyarbakır-Erbil" seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Anadolujet, Gaziantep ve Diyarbakır’dan Irak'ın Erbil kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi - İlk uçuş münasebetiyle Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yapılan törene çok sayıda yetkili isim katıldı

ERBİL (AA) - Gaziantep ve Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri başladı.

Anadolu Jet'in Erbil'e gerçekleştireceği ilk uçuş münasebetiyle Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yapılan törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Kerim Sincari, IKBY Turizm ve Şehircilik Bakanı Nevruz Mevlüd, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, THY Bölgesel Uçuşlar (Anadolujet) Başkanı Said Şamil Karakaş, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile çok sayıda iş adamı katıldı.

THY Bölgesel Uçuşlar (Anadolujet) Başkanı Said Şamil Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep-Diyarbakır-Erbil seferlerinin hem ticareti hem de turizmi geliştireceğine özellikle sağlık ve eğitim turizmine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Erbil'e uçuşların iş adamlarının daha hızlı seyahat etmesine katkı sağlayacağını belirten Karakaş, Gaziantep ve Diyarbakır'dan Erbil'e, Erbil'den bu şehirlere de haftada 3 sefer gerçekleştireceklerini ifade etti.

- "Seferlerin başlaması turizm açısından önemli"

IKBY Turizm ve Şehircilik Bakanı Nevruz Mevlüd de Anadolujet'in Erbil'e başlattığı uçuşların iki ülke ticaretinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Mevlüd, "Seferlerin başlaması turizm açısından önemli. Bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Burada daha fazla noktaya uçuş gerçekleştirilmesini diliyorum. Bu seferlerin iş adamlarının işlerini daha da kolaylaştıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise uçuşların başlatılmasındaki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gaziantep'in ihracat açısından Türkiye'nin 6'ncı büyük kenti olduğunu belirten Yıldırım, "Irak'ın kuzey bölgesi bizim en fazla ihracat yaptığımız bölgelerden biri. Irak'ın kuzeyi gıda, üretim, demir, çelik gibi ürünleri en fazla ihraç ettiğimiz bölge. Burada turizm açısından karşılıklı ilişkilerimiz, tarihten gelen dostluğumuz var." diye konuştu.

Yıldırım, seferlerin başlamasıyla iş adamlarının Irak'a daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabileceğini, bunun da ticarete olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

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