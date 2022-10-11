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Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Süper Lig Gaziantep FK hazırlık

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