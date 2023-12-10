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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler!

10.12.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi takımda tedavisi süre Ulaş Zengin ile kart cezalısı Max Gradel ve Furkan Soyalp maçta oynayamayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Ev sahibi takım, 15 puanları 14. sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibi ise 23 puanla 6. sırada. Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Maçta Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehemt Emin Tuğralı ve Osman GökhanBilir üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'İ: Nita, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa, Ogün, Maxim, Jevtovic, Morais, Markovic, Dragus.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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