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Gaziantep FK'da Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu için yeni karar!

27.04.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'da Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu'nun yeniden kadroya dahil edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir." denildi.

Gaziantep FK'da Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu için yeni karar!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu'nun yeniden kadroya dahil edildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan, kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır.

Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak, hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır.

Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek, adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır.

Olayla ilgili adli makamlarımızın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmalar sürmeye devam edecektir.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak; bu olayın bir an önce tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Demek ki neymiş isteyen istediği gibi at oynatabilir herşey serbest sanki oynamayan şike yapmayan futbolcu hoca başkan yönetici hakem yok hepsi pür-u pak o yüzden atış serbest enayi taraftarlar da bu kulüplerin bu futbolcuların peşinden koşsun
10 gönderdin paramı ver 20 daha gönder 30 vereyim tamam 20 daha gönderdim tamam 20 daha gönder 50 olsun öyle gönderelim tamam 20 daha gönderdik tamam sistemi kontrol ediyoruz tamam gelmiş 50 olmuş 50 daha gönder 100 olsun iade edelim... yersen tabi bi adamda akıl olur fikir olur
Mağdur edilmişler. Vah vah. Yeterince kazanamamışlarmi?

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