Gaziantep, Gastroantep kortejine akın etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) işbirliğinde düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) heyecanı şehri sardı. Festival Park’a taşınan kortej yürüyüşünün coşkusu, meşale yakımı, Ahilik Haftası şed kuşatma, Bakır Ritim grubu Ceren Aksan ve Umut Akyürek ve Oktay Bora Ertuğrul konserlerine sürdü.

Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti tüm Dünya’ya tanıtmak amacıyla gastronomisini tüm Dünya’ya tanıtmayı amaçlayan Gazi şehir, GastroANTEP Festivali için tek vücut oldu. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirleri, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın temsilcileriyle festivalde buluştu.

Kutsi, mini bir konser verdi

GastroANTEP Festivali kortej yürüyüşü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Antep Kalesi önündeki Keçehane Yokuşu’ndan başlayan Gümrük Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Gaziler Caddesi ve Balıklı Parkı güzergahında tamamlanan kortej yürüyüşü öncesi sanatçı Kutsi, mini bir konser verdi.

" Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır

Festivalin açışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını aktardı.

Gül, şöyle devam etti: “Gaziantep, bizden sonraki nesillere de miraslar bırakmaya devam edecek çok önemli bir medeniyet şehridir. Gazi şehir, her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da Dünya’nın damak tadına dokunarak lezzet öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Gaziantep, Mezopotamya’da tüm kültürlerin ve medeniyetlerin birçok özelliğini barındırmış ve korumuştur. Gaziantep Belediye Başkanı’mız Fatma Şahin’in öncülüğünde UNESCO’da bu yönünü tescil etmiştir. Bugün dünyanın birçok yerinde Gaziantep ülkemizi en güzel şekilde tanıtmaktadır. Sanayisiyle, istihdamıyla ve yine gastronomi alanında da Gaziantep, Türkiye’nin marka değerini artıran örnek bir şehirdir. Hem tatlısıyla hem acısıyla Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır. Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var. Ama biz Türkü, Kürdü ve Alevisiyle acıyı da yerken, tatlı da yerken soframızdan lezzet alırız. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Birlik, kardeşlik iyi olursa yediğimiz lezzetler daha da güzelleşir. Umut ediyorum ki insanlık farklılıkları zenginlik olarak görerek bir arada daha güçlü bir şekilde yaşar.”

"Her şey fıstık gibi olacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Diller değişir, lezzetin dili değişmez. Bu Gaziantep’in dilidir. Sesler değişir, lezzetin sesi değişmez. Bu Gaziantep’in sesidir. Renkler değişir, lezzetin rengi değişmez, bu Gaziantep’in rengidir. Gaziantep, insanı mert, sofrası cömert olan şehirdir. Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın bereketi vardır. Bizim soframızda Güneşin aydınlatması ve ısıtması vardır, aynen Gaziantep’imiz gibi. Akıl ve ahlakla bizi geçen bizdendir. Çalışma ve sabırla bizi geçen bizdendir. İşte ahilerimiz hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep’in lezzeti için buradayız. Bir evladınız olarak bu toprakların taşıyıcılarıyız. Allah’ın izniyle bu sofra bütün dünyaya örnek olacak. Bu sofrada alın teri var. Tüm dünyaya sözümüz şudur; Kanın, gözyaşının, savaşın bittiği bir dünya için, gelin Gaziantep sofrasında buluşalım. Gaziantep kardeşliğinde buluşalım. İstihdam üretelim, Gaziantep modelini Dünya modeli yapalım. Bunu sizlerle başaracağız. Her şey fıstık gibi olacak” dedi.

"Gastronomi Festivali ticari bir aktivitedir"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, bu hafta hem ahilik haftasını hem de Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ni birlikte kutladıklarını belirterek, “Gastronomi Festivali sadece eğlence amaçlı düzenlenen bir festival değil, ticari bir aktivitedir. Gaziantep’in sanayisinin önemli bir kısmı gıdaya dayalıdır. Gaziantep markasını yukarı taşıdığımız zaman Gaziantep üretimine dolaylı veya direkt katkısı oluyor. Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde gerçekleştirilen festivale sahip çıkan tüm Gazianteplilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahilik Haftasından dolayı temsili şed kuşatma töreni düzenlendi. Bakır Ritim Grubu’yla Ceren Aksan Performansı, Umut Akyürek ve Oktay Bora Ertuğrul konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Protokol festival meşalesini yaktıktan sonra kurulan stantları gezdi.