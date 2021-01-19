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  4. Gaziantep’ Gıda Toptancıları Sitesi’nde büyük yangın

Gaziantep’ Gıda Toptancıları Sitesi’nde büyük yangın

19.01.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Gıda toptancıları Sitesi’nde (GATEM) bulunan bir binada yangın çıktı.

Gaziantep Gıda toptancıları Sitesi’nde (GATEM) bulunan bir binada yangın çıktı. Yaklaşık 30 dakikadır yangına müdahale devam ediyor.
GATEM’de bulunan ve hırdavat malzemeleri üzerine market toptancısı olan iki katlı bir binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahale ettiği alevler yaklaşık 30 dakikadır kontrol altına alınamadı. Olayda yaralanan olmazken, yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Çevre binalara sıçraması ihtimali bulunan yangın nedeniyle bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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