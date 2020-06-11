''Gaziantep Halkı Kaderine mi Terk Ediliyor?''

Türkiye’de Corona virüsü vakası bulaşma hızının en yüksek olduğu ikinci il olan Gaziantep’te salgın bir türlü kontrol altına alınamıyor. Dönem dönem sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla cezai işlemin uygulandığı Gaziantep’te halen maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bütün bu yasaklara rağmen vaka ve ölüm oranları durdurulamayan kentte halk ve yöneticiler kaygılı.

Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nca günlük açıklanan verilerde virüsün şiddetinin azaldığı gözlenirken, Gaziantep’te tersine bir oranla artış göstermesi akıllara birçok soru işareti getiriyor. Gaziantep-Kilis Tabip Odası yaptığı açıklamada yetkililere kontrol altına alınamayan Corona virüsü ile ilgili sorular yöneltirken, Halkların Demokratik Partisi Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul ise, konuyla ilgili cevaplaması için Sağlık Bakanlığı'na soru önergesi sundu.

''Bilim Kurulu ne kadar özgür ve tarafsız?''

VOA Türkçe ’ye konuşan Milletvekili Toğrul, bilim kurulunun özgür ve tarafsız olması gerektiğine dikkat çekerek, “Dünya genelinde yaz aylarına gidildiğinde ölüm oranları ve vaka sayılarının düşeceğine dair bir öngörü vardı. Fakat bu Antep ve çevre illerinde ciddi bir artışla şu anda zirve yapıyor. Bölge illeri ve sağlık örgütlerinden aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir patlama yapmış durumda. Türkiye’deki bilim kurulu ne kadar özgür ve tarafsız bu bilinmiyor. Çünkü bağımsız ve herkesin güveneceği sağlık kurulu temsilcileri, örneğin doktorların bir örgütü olan Türk Tabipler Birliği bu kurullar içerisinde yok. Yerellerde ise İl Tabibler Odası, Eczacılar Odası birçok ilde yok, Sağlık Emekçileri Sendikası yok. Ama şu anda yaşadığımız sorun aslında bu toplumsal kesimin şimdiye kadar olan uyarılarının da ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor’’ dedi.