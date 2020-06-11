''Gaziantep Halkı Kaderine mi Terk Ediliyor?''

Türkiye’de Corona virüsü vakası bulaşma hızının en yüksek olduğu ikinci il olan Gaziantep’te salgın bir türlü kontrol altına alınamıyor. Dönem dönem sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla cezai işlemin uygulandığı Gaziantep’te halen maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bütün bu yasaklara rağmen vaka ve ölüm oranları durdurulamayan kentte halk ve yöneticiler kaygılı.
Ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nca günlük açıklanan verilerde virüsün şiddetinin azaldığı gözlenirken, Gaziantep’te tersine bir oranla artış göstermesi akıllara birçok soru işareti getiriyor. Gaziantep-Kilis Tabip Odası yaptığı açıklamada yetkililere kontrol altına alınamayan Corona virüsü ile ilgili sorular yöneltirken, Halkların Demokratik Partisi Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul ise, konuyla ilgili cevaplaması için Sağlık Bakanlığı'na soru önergesi sundu.
''Bilim Kurulu ne kadar özgür ve tarafsız?''
VOA Türkçe ’ye konuşan Milletvekili Toğrul, bilim kurulunun özgür ve tarafsız olması gerektiğine dikkat çekerek, “Dünya genelinde yaz aylarına gidildiğinde ölüm oranları ve vaka sayılarının düşeceğine dair bir öngörü vardı. Fakat bu Antep ve çevre illerinde ciddi bir artışla şu anda zirve yapıyor. Bölge illeri ve sağlık örgütlerinden aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir patlama yapmış durumda. Türkiye’deki bilim kurulu ne kadar özgür ve tarafsız bu bilinmiyor. Çünkü bağımsız ve herkesin güveneceği sağlık kurulu temsilcileri, örneğin doktorların bir örgütü olan Türk Tabipler Birliği bu kurullar içerisinde yok. Yerellerde ise İl Tabibler Odası, Eczacılar Odası birçok ilde yok, Sağlık Emekçileri Sendikası yok. Ama şu anda yaşadığımız sorun aslında bu toplumsal kesimin şimdiye kadar olan uyarılarının da ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor’’ dedi.
“Sokağa çıkma yasaklarında insanlar fabrikalarda çalışmaya zorlandı’’
Sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışmak zorunda kalan kişilerin virüsün yayılmasında önemli rol oynadığını belirten Milletvekili Toğrul, “Türkiye’de başlangıçta 65 yaş üstü yasağı uygulandı, sonra 20 yaş altına aynı yasak uygulandı. Bu yasaklar varken, sağlık ve gıda gibi zorunlu alanlar dışında aynı önlemlerin alınması gerektiği noktasında ısrar ettik. Ama o dönemde bu önlemler maalesef özellikle Antep’te alınmadı. Sokağa çıkma yasağı vardı ama işçi olanlar sanayi bölgelerinde, fabrikalarda çalışmaya zorlandı. Çalışmak istemeyenler ise işlerinden atıldı. Göstermelik olarak ‘işten çıkarmalar yasaklandı’ denildi ama işçiyi çıkaran işveren için gerekçe bulmak çok da zor olmasa gerek. Şu anda o dönem alınmayan önemlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Ailenin 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyleri dışarı çıkmıyor ama ailenin diğer bireyleri çalışmak zorunda kaldıkları için, hükümet buna herhangi bir önlem almadığı için dışarıyla temas haline kaldı. Dışarıyla bağlantısı olmayan bir eve Corona virüsü kendiliğinden gelmez, bir taşıyıcıya ihtiyaç var. Bugünkü Sağlık Bakanlığı'na verdiğimiz önergede de ifade ettiğimiz gibi insanlar bu bölgede kaderleriyle baş başa bırakıldı. Ve sağlık ekonomiye kurban edildi gibi bir genel hava var’’ diye konuştu.
“İktidarı ve mülki idareyi göreve çağırıyoruz’’
Sağlık Bakanlığı'na cevaplanması için verdikleri soru önergesinde öncelikle şeffaflık vurgusu yaptıklarına dikkat çeken HDP’li Vekil Toğrul, “Biz sivil toplumu ve alanın ilgili kesimlerini son derece önemsiyoruz. Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ramazan Sürücü, bir basın açıklamasında sorular sormuştu. Biz o soruları bizim sorularımız olarak kabul ederek, Sağlık Bakanlığı'na sorduk. Bu konuda ısrarla kaç önerge verdiysek şöyle bir hava yaratılmaya çalışıldı. Bizim bu konuyu gündemleştirmemiz sanki ekonomide çarklar dönsün düşüncesine karşıymışız gibi algılandı. Biz bu ülkedeki bu kentteki yaşayan insanların sorunlarının çözümü için iktidarı, yöneticileri ve mülkü idareyi göreve çağırıyoruz. Neden rakamlar kamuoyu ile paylaşılmıyor. Gaziantep için daha önce günlük rakamlar belli olurken şu anda karartılıyor. 'Bazı önlemleri neden almıyorsunuz?' gibi sorular sorduk. Toplumun ve kamuoyunun aklına gelebilecek her soruyu bu soru önergemizde sorduk ve yetkilileri bu konuda önlem almaya davet ettik. Çünkü ailem, çevrem, bu ülkenin yurttaşları, bana oy veren insanlar burada yaşıyorlar. Kimse Corona virüsünden azade değil ki. Virüs herkese bulaşma riskini taşıyor. Bizim yurttaşımız sorun yaşıyorsa, biz de kendimizi onların bir temsilcisi, sesi olarak düşünüyorsak bu durumdan kaygılanmamak mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.
Halkların Demokratik Partisi Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul’un Sağlık Bakanlığı'na cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:
''1. Bakanlığınızca açıklanan verilere göre ülkenin genelinde yeni hasta sayısında azalmanın aksine Gaziantep’te hasta sayısındaki artışın nedenleri nelerdir? Kamu idaresinin bir dönem basınla paylaşılan verilerinin paylaşımından neden vazgeçilmiştir?
2.Gaziantep için hesaplanan R0 (Temel üreme katsayısı) değeri nedir? Farklı yaş gruplarında ve toplum kesimlerinde olgu fatalite hızları nedir?
3.Gaziantep’te test yapılan merkez sayısı kaçtır? Günlük maksimum test kapasitesi kaçtır? Günlük yapılan test sayısı kaçtır? Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı kaçtır? Test sonuçları ne kadar sürede çıkmaktadır? Hastanelere günlük verilen test çubuğu sayısı kaçtır?
4.Bakanlığınızca Gazinatep kamu idaresine ve İl Sağlık idarecileri tarafından da sahadaki sağlık emekleri, halk sağlığı bilimin gerektirdiği şekilde hasta yönetimine müdahale anlamına gelen ve toplum sağlığı açısından çok ciddi olumsuz sonuçları olacak; ‘’test sayılarının azaltılması‘’ ile ilgili herhangi sözlü talimat verilmiş midir? Bu talimatlar nedeniyle hastanelere verilen sürüntü test çubuğu sayısı azaltılmış mıdır?
5.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberde önerildiği gibi Covid pozitifliği saptanmış hastaya yakın temaslılara (semptomu olmasa dahi) test yapılmakta mıdır? Temaslıların ne kadarına karantina hangi koşullarda uygulanmaktadır?
6.Gaziantep'teki hastanelerde yatan Covid-19 pozitif vaka sayısı, şüpheli vaka sayısı, yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı, evlerde takip edilen şüpheli hasta sayısı ve ölüm sayısı kaçtır? Yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre dağılımları nasıldır? Tedavi edilip taburcu edilen hasta sayısı kaçtır?
7.Gaziantep'te Covid-19 pozitif ve/veya şüpheli kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. basamak hastane) dağılımı nedir?
8. Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve hastalanma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına neden tarama testi yapılmamaktadır?
9.Gaziantep için Haziran ayı sonuna kadar öngörülen hasta sayısı kaçtır? Hastanelerde hastalığın tedavisinde bakanlığın kullanılmasını önerdiği ilaçlar var mıdır? Yeterli midir? Stok durumu nedir?
10. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında Covid-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?
11.Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır? Böyle hastaların test sonuçları ile klinik uyum oranı nedir? Klinik olarak çok yüksek ihtimalle Covid-19 olduğu düşünülen ve test sonucu çıkmadan ve/veya test sonucu negatif gelip, hayatını kaybeden hasta var mıdır?
12.Bugün itibarıyla tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu Covid-19 hastası yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?
13.Mevcut haliyle, 1 Haziran’da başlatılan ‘’normalleşme süreci’’ Gaziantep açısından gerçekçi midir?
14. Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 kapasite sınırlamasının kaldırılması Gaziantep için doğru mudur?
15.Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB)Covid-19 pozitif saptanan işletmelerde üretim faaliyetleri ne durumdadır? OSB’ de kurulan test istasyonunda bugüne kadar kaç test yapılmıştır? Pozitiflik oranı nedir?
16.Gaziantep'te sağlık alt yapısı, yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Sağlık alt yapımız, rutin sağlık hizmetlerinin yanında, mevcutta artan Covid pozitif hasta sayıları ve olası ikinci dalgada ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için, gereğinde sayının arttırılması için planlamalar yapılmış mıdır?
17.Birinci Basamak ASM’lerde, kamu- özel ayrımı yapılmadan bütün hastanelerde ve Ağız-Diş Sağlığı merkezlerinde ‘’standartlara uygun’’ koruyucu ekipman (cerrahi maske, N-95 ve N-99 maskeleri, dezenfektanlar, kıyafetler, koruyucu gözlükler, siperlikler vb.) eksiği var mıdır? Gaziantep'in koruyucu ekipman stok durumu nedir? Kişisel koruyucu malzeme stoğu ve üretim kapasitesi olası ikinci dalgada ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?
18. Gaziantep İl Pandemi Kurulu'na Tabip Odası, ilgili dernek ve sağlık emek örgütlerinin temsilcileri neden çağrılmamıştır?
19.Gaziantep İl Pandemi Kurulu'nun bütün üyeleri Gaziantep'le ilgili verilerin tamamını ve ilin salgın gerçeğini bilmekte midir? Eğer bilmiyorlarsa Tabip Odası olarak kurul üyelerini bilgilendirmesine izin verecek misiniz? Eğer biliyorlarsa salgın dinamiklerimize göre Gaziantep için özelleştirilmiş ek tedbirler düşünmekte midir? Ya da düşünmek için neyi beklemektedir? Yoksa sürü bağışıklığı modeli benimsenip, Gaziantep halkı kaderine mi terk edilmektedir?