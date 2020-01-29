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Gaziantep Havalimanı'na iniş kolaylığı için yeni sistem devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Gaziantep Havalimanı’ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi’ni (ILS) CAT 2’ye yükseltti - Bu sistemle görüş mesafesinin düştüğü olumsuz hava şartlarında uçuş iptalleri olmayacak, uçaklar daha rahat iniş yapabilecek

GAZİANTEP (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Gaziantep Havalimanı’ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi’ni (ILS) CAT 2’ye yükseltti. Bu sistemle görüş mesafesinin düştüğü olumsuz hava şartlarında uçuş iptalleri olmayacak, uçaklar daha rahat iniş yapabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin'in yılbaşında müjdesini verdiği, olumsuz hava koşullarında iniş için önem arz eden ILS sistemini CAT 1’den CAT 2’ye yükselttiği belirtildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleri sonucunda yükseltilen sistemle birlikte uçakların, görüş açısının düştüğü meteorolojik durumlarda da havalimanına emniyetle yaklaşacakları, uçuş iptallerinin yüzde 95’ini oluşturan sis sorununun bu sayede çözüme kavuştuğu kaydedildi.

Gerekli altyapı yatırımı ve çalışmaları sonucunda yapılan test uçuşlarından da başarıyla geçen sistemin hizmet vermeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Büyük mağduriyetlerin yaşandığı ve uçuş iptallerinin çoğaldığı kış ayların da artık daha rahat inişler yapılacak, sıkıntılar önlenecek. Yapılan meteorolojik çalışmalar ve ölçümlerde, Gaziantep Havalimanı’nın sis tavan yüksekliğinin 45-56 metre yüksekliğinin olduğu saptandı. Yükseltmeyle birlikte daha öncesinde hizmet veren CAT 1 sistemi, 114 metre yüksekliğindeki tavan yüksekliğine göre uçakları indirebiliyordu. Bu durum kış aylarında büyük mağduriyet yaratıyordu. CAT 2 sistemiyle birlikte uçakların 33 metreye kadar görmeden sis içerisinde gelmesi sağlandı. Böylece uçakların emniyetli bir şekilde inebilecek imkanlar sunulmuş oldu."

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