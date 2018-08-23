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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler: "Bayramın 3. günü itibariyle 28 bin kişilik ziyaretçi sayısına ulaştık. Hayvanat bahçemize özellikle çevre illerden gelen ziyaretçi çok fazla. Bayram tatili boyunca 35 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete sokulan bahçe, barındırdığı 300 türdeki 7 bin hayvanla yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlarından biri haline geldi.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, bayramın geride kalan üçüncü gününde 28 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatilinin sonuna kadar 35 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde hayvanat bahçesinde yoğunluk oluşturuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili boyunca her bayramda olduğu de yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin memnun ayrıldığını dile getiren Özsöyler, "Bayramın 3. günü itibariyle 28 bin kişilik ziyaretçi sayısına ulaştık. Hayvanat bahçemize özellikle çevre illerden gelen ziyaretçi çok fazla. Bayram tatili boyunca 35 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin kent ekonomisine de ciddi katkılar sağladığına vurgu yaparak, farklı zaman geçirmek için kente gelen bölge halkının ayrıca çarşı ve pazarda alışveriş yaptığını belirtti.

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bayram Celal Özsöyler Gaziantep Hayvanat Bahçesi yoğunluk

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