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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler: - "Toplam tatil sürecinde 100-125 bin ziyaretçi sayısını hedefliyoruz. Dünyanın her tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçiler geliyor"

GAZİANTEP (AA) - Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı kentte yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde hayvanat bahçesinde yoğunluk oluşturuyor.

Birbirinden değişik tatlı ve tuzlu su balıklarının yer aldığı akvaryumu, yırtıcı hayvanları, zooloji ve doğa müzesi, safari parkı, kelebek bahçesiyle dikkat çeken hayvanat bahçesinin adeta maskotu olan ve serinlemesi için verilen dondurmayı yiyen şempanze "Can" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bayram tatilinin ilk iki gününde yaklaşık 45 bin kişinin ziyaret ettiği bahçede, toplam tatil sürecinde 100-125 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Dünyanın her noktasından ziyaretçi geldiğini ifade eden Özsöyler, "Özellikle şempanze Can büyük ilgi çekmekte. Bunun yanında safari parkımız, kelebek merkezimiz, jeoloji ve doğa müzemiz ve fok gösterileri, hayvanat bahçesinin ilgi odakları arasında. Bayramın birinci günü 22 bin kişi ziyaret etti, ikinci günü 25 bin kişi ziyaret etti. İki günde 45-50 bini bulduk. Toplam tatil sürecinde 100-125 bin ziyaretçi sayısını hedefliyoruz. Dünyanın her tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçiler geliyor." diye konuştu.

- "Farklı projelerle ziyaretçilerin karşısına çıkıyoruz"

Sürekli yeni projeler hayata geçirdiklerini belirten Özsöyler, "Özellikle ziyaretçilerin çok sık gelmeleri için çevre illerde de tanıtım reklamları yaptık. Bilinirliğini daha da arttırdık. Her sene farklı projelerle ziyaretçilerimizin karşısına çıkıyoruz. Yakın zamanda yırtıcıların safarisini yapacağız. Bu projenin de ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana'dan gelen Sevgi Kargı, hayvanat bahçesine ilk kez geldiğini belirterek, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni çok beğendim. Gayet temiz ve düzenli, çalışanlar çok ilgili. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Siirt'ten gelen Fırat Yılmaz da, hayvanat bahçesini çok güzel bulduğunu, özellikle yırtıcı hayvanları beğendiğini dile getirdi.

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