Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne Salgın Gölgesinde Ziyaretçi Akını

Türkiye’de salgından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep’te bulunan hayvanat bahçesi, Haziran ayında başlayan yeni normal süreçten bu yana 550 bin ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

7 bin hayvana ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat bahçesinde 350 türden yaklaşık 7 bin hayvan bulunuyor. Her yıl ortalama 4 milyon turistin ziyaret ettiği hayvanat bahçesi salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle birlikte son 4 ayda 550 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Hayvanat bahçesinin sadece kentte değil, bölgede de en rağbet gören ziyaret noktalarından biri olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda alınan ziyaretçilerin maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra dezenfekte kabininden geçirildiğini söyledi.

“Maske zorunlu, girişte ateş kontrolu var’’

Şubat ve Haziran ayları arasında salgın nedeniyle kapalı olduklarını belirten Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin Türkiye’nin önde gelen üniversitelerin Zooloji ve Biyoloji bölümlerindeki öğrencilerin burada yetişmelerini sağlayan bir okul niteliğinde” olduğunu da söylüyor.

Tedbirler kapsamında ziyaretçilerin maske takmasının zorunluğu olduğunu da hatırlatan yetkili, girişte herkese ateş kontrolu yapıldığını ve dezenfektan kabininden geçirildiğini ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı belirtti.

