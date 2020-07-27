Gaziantep'i karıştıran 'pozitif vaka' paniği! Gerçek çok farklı çıktı

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Suyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 112 komuta merkezine yapılan ihbarda bir şahsın koronavirüs testinin pozitif çıktığını fakat hastaneden kaçarak evine geldiği ileri sürüldü.

ADRESE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Komuta merkezi ihbar üzerine adrese 112 ve 155 ekiplerini yönlendirdi. Alarma geçen ekipler, ihbar edilen şahıs ve yakınları ile görüştükten sonra rahat nefes aldı.

TEDAVİSİNİN TAMAMLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görüşmelerde şahsın tedavisinin tamamlandığı ve evinde geldiği anlaşılması üzerine ise sağlık ve polis ekipleri adresten ayrıldı. (İHA)

