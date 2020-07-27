HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'i karıştıran 'pozitif vaka' paniği! Gerçek çok farklı çıktı

Gaziantep'i karıştıran 'pozitif vaka' paniği! Gerçek çok farklı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te koronavirüs testi pozitif çıkan şahsın hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Şahsın tamamlanan tedavisinin ardından evine gittiği anlaşıldı.

Gaziantep'i karıştıran 'pozitif vaka' paniği! Gerçek çok farklı çıktı

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Suyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 112 komuta merkezine yapılan ihbarda bir şahsın koronavirüs testinin pozitif çıktığını fakat hastaneden kaçarak evine geldiği ileri sürüldü.

ADRESE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Komuta merkezi ihbar üzerine adrese 112 ve 155 ekiplerini yönlendirdi. Alarma geçen ekipler, ihbar edilen şahıs ve yakınları ile görüştükten sonra rahat nefes aldı.

TEDAVİSİNİN TAMAMLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görüşmelerde şahsın tedavisinin tamamlandığı ve evinde geldiği anlaşılması üzerine ise sağlık ve polis ekipleri adresten ayrıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!
Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

Kumsala yattı ve...

Kumsala yattı ve...

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Diğer Haberler
MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları sorgulama!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Tam 1 ton 330 kilo! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1 ton 330 kilo! Fiyatı dudak uçuklattı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İstanbul için zaman daralıyor

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İstanbul için zaman daralıyor

Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı

Sivaslılar 38 derece sıcakta bunaldı

İş ilanı verip, tanıştığı kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

İş ilanı verip, tanıştığı kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

Kimlikleri belli olmaya başladı! Üç ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli olmaya başladı! Üç ile şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.