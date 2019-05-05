Gaziantep iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

11 ayın sultanı, mübarek Ramazan Ayı başlıyor. 2019 yılında Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs’a denk geliyor. Yani ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak ve ilk oruç bu günün akşam ezanı ile açılacak. Peki Gaziantep iftar saati kaç? Gaziantep ilinde iftara ne kadar kaldı? Bu soruların cevabını sizin için hazırladığımız gün gün iftar saati listesinden öğrenebilirsiniz. Ramazan’ın tamamını kapsayan listeden ayrıca imsak vaktini de öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet’in açıkladığı Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti çizelgesi ve iftar duası, oruç nasıl açılır, teravih namazı, oruç niyeti gibi dini bilgiler...
Ramazan boyunca iftar saatleri şu şekildedir:
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Akşam (İftar)
|6 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:52
|05:24
|19:30
|7 Mayıs 2019 Salı
|03:51
|05:23
|19:31
|8 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:49
|05:22
|19:32
|9 Mayıs 2019 Perşembe
|03:48
|05:21
|19:33
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:47
|05:20
|19:34
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:45
|05:19
|19:34
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:44
|05:19
|19:35
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:43
|05:18
|19:36
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:41
|05:17
|19:37
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:40
|05:16
|19:38
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:39
|05:15
|19:39
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:38
|05:14
|19:40
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:36
|05:13
|19:40
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:35
|05:13
|19:41
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:34
|05:12
|19:42
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:33
|05:11
|19:43
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:32
|05:11
|19:44
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:31
|05:10
|19:44
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:30
|05:09
|19:45
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:29
|05:09
|19:46
|26 Mayıs 2019 Pazar
|03:28
|05:08
|19:47
|27 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:27
|05:08
|19:48
|28 Mayıs 2019 Salı
|03:26
|05:07
|19:48
|29 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:25
|05:07
|19:49
|30 Mayıs 2019 Perşembe
|03:25
|05:06
|19:50
|31 Mayıs 2019 Cuma
|03:24
|05:06
|19:50
|1 Haziran 2019 Cumartesi
|03:23
|05:06
|19:51
|2 Haziran 2019 Pazar
|03:23
|05:05
|19:52
|3 Haziran 2019 Pazartesi
|03:22
|05:05
|19:52
Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.
Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
6 Mayıs akşamı Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak. Peki Teravih namazı nasıl kılınır?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
RAMAZAN VE ORUCA DAİR HADİSLER
“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)
“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)
"Aziz ve celîl olan Allah “İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim” buyurmuştur.
Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.
Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.” (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)
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