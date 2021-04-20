Gaziantep İhracatta Yönünü Ortadoğu’dan Batıya Çevirdi

Sanayi kenti Gaziantep ihracatta yeni bir dönem başlatarak yönünü Ortadoğu ülkelerinden Batılı ülkelere çevirdi.

Pandemiye rağmen 2020 yılında 7 milyar 935 milyon dolarlık ihracat yapan ve dünyanın en rekabetçi yedinci kenti olarak tespit edilen Gaziantep, Ortadoğu’da yaşanan krizler ve ambargolar nedeniyle yeni pazar arayışlarına girdi.

VOA Türkçe’ ye konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ortadoğu’da yaşanan krizlerin Gaziantep sanayisini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederken, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise, “Ortadoğu ülkeleri Gaziantepli ayakkabıcılar için bir avantajdı ama o ülkelerde yaşanan en küçük olumsuzluk burada hayatı durdurduğu için batılı ülkelerde yeni pazar arayışlarına başladık’ ’dedi.

Pandemiye rağmen rekor ihracat

Gaziantep sanayisinin Türkiye ve dünyada çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Dünyanın en rekabetçi yedinci şehri olan Gaziantep 2019 yılında 7 buçuk milyar dolarlık ihracat yaparken, bu yıl pandemiye rağmen 2020 yılı itibariyle 7 milyar 935 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu rakamların bu kadar yüksek olmasının asıl nedenlerinden biri de Gaziantep’teki üretim çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 155 çeşit alan içerisinde Gaziantep üretimine devam ediyor. Halı başta olmak üzere, tekstil, gıda, kimya, ayakkabı ve koruyucu elbiseler gibi alanlarda Gaziantep, Türkiye’nin ve dünyanın lideri konumundadır’’ ifadelerini kullandı.