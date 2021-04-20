Gaziantep İhracatta Yönünü Ortadoğu’dan Batıya Çevirdi

Sanayi kenti Gaziantep ihracatta yeni bir dönem başlatarak yönünü Ortadoğu ülkelerinden Batılı ülkelere çevirdi.
Pandemiye rağmen 2020 yılında 7 milyar 935 milyon dolarlık ihracat yapan ve dünyanın en rekabetçi yedinci kenti olarak tespit edilen Gaziantep, Ortadoğu’da yaşanan krizler ve ambargolar nedeniyle yeni pazar arayışlarına girdi.
VOA Türkçe’ ye konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ortadoğu’da yaşanan krizlerin Gaziantep sanayisini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederken, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise, “Ortadoğu ülkeleri Gaziantepli ayakkabıcılar için bir avantajdı ama o ülkelerde yaşanan en küçük olumsuzluk burada hayatı durdurduğu için batılı ülkelerde yeni pazar arayışlarına başladık’ ’dedi.
Pandemiye rağmen rekor ihracat
Gaziantep sanayisinin Türkiye ve dünyada çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Dünyanın en rekabetçi yedinci şehri olan Gaziantep 2019 yılında 7 buçuk milyar dolarlık ihracat yaparken, bu yıl pandemiye rağmen 2020 yılı itibariyle 7 milyar 935 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu rakamların bu kadar yüksek olmasının asıl nedenlerinden biri de Gaziantep’teki üretim çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 155 çeşit alan içerisinde Gaziantep üretimine devam ediyor. Halı başta olmak üzere, tekstil, gıda, kimya, ayakkabı ve koruyucu elbiseler gibi alanlarda Gaziantep, Türkiye’nin ve dünyanın lideri konumundadır’’ ifadelerini kullandı.
“Ortadoğu’ya dönük olan ihracatımız kan kaybetmeye başlamıştı’’
Batılı ülkelerdeki pazarların Gaziantep ihracatına değer kazandırdığını vurgulayan GSO Başkanı Ünverdi, “Ortadoğu’daki ülkelerden Suudi Arabistan, Mısır ve Irak gibi ülkelerde yaşanan krizlerle birlikte biz pazar kaybetmeye başlamıştık. Yeni pazar arayışına girmeye başladık. Ortadoğu’ya dönük olan yönümüz orada maalesef kan kaybetmeye başladığından Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD'de Gaziantep ürünleri daha fazla yer almaya başladı. Batıdaki ülkelerde pazarlar bulmamız ise bizim için ihracatımıza artı bir değer kazandırdı. Geçtiğimiz yılın ihracat durumuna bakacak olursak ilk sırada Irak yer alırken, daha sonra sırasıyla ABD, Almanya ve İtalya gibi ülkeler ön plana çıkmaya başladılar. Dolayısıyla Gaziantep ihracatta yönünü Ortadoğu’dan batıya çevirmeye başladı’’ şeklinde konuştu.
“Ortadoğu’daki krizler burada hayatı durduruyor’’
Hükümetlerin açıklamaları gibi durumlar sonucunda meydana gelen döviz artışı ya da ambargoların Gaziantep sanayisindeki birçok sektörü olumsuz etkilediğini belirten Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise, “Ortadoğu pazarı Gaziantepli ayakkabı üreticileri için aslında bir avantaj. Çünkü Avrupa ve Amerika pazarı daha kurumsal ve profesyonel işletmeler istediği için Gaziantep’teki küçük ölçekli işletmelerimizin ihracat bakımından ürününü satmasında en kolay pazar Ortadoğu pazarı. Avrupa’nın kurumsal açıdan öne sürdüğü kriterleri Gaziantep olarak en kısa zamanda yerine getireceğimizi düşünüyorum. Şu an Cezayir, Libya, Tunus, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin pazarları bize daha kolay ve işletmelerimizin alt yapısı o pazarlara mal satmaya daha uygun. Ancak o ülkelerde yaşanan en ufak olumsuzluk, savaş, döviz artışı, hükümetlerin açıklamaları, ambargolar burada hayatı durduruyor ve ayakkabıcılarımızı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla kendimize yeni pazarlar aramaya başladık’’ diye konuştu.