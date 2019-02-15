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Gaziantep ile Japonya arasında sağlık iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Gezici Sağlık Aracı Projesi" protokolü imzalandı - Proje doğrultusunda alınacak "Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı" kentin 9 ilçesindeki köy ve kırsal mahallelerde taramalar gerçekleştirecek

GAZİANTEP (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında "Gezici Sağlık Aracı Projesi" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima arasında imzalanan protokolle Gaziantep'e, Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı kazandırıldı.

Şahin, Japonya Büyükelçiliğindeki imza töreninde, Türkiye ile Japonya'nın "iki devlet, tek yürek" olduğunu belirtti.

Dünyaya bakıldığında bir öldürenlerin, bir de yaşatanların olduğunu ifade eden Şahin, "Bir iyiler, bir kötüler var. Japon halkı Türk halkıyla birlikte yaşatanlar ve iyiler safında duruyor. En zor zamanda ilkeli duruşunuzdan hiç taviz vermeden çalışkanlığınızla hem ülkenizi yüksek teknolojiye geçirdiniz hem de insani duruşunuzdan taviz vermediniz. Biz de çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu ittifakla, bölge ne kadar zor olursa olsun el ele verirsek güzel duygularla insanlık için yola çıkarsak dünyaya örnek olabiliriz." değerlendirmesine yer verdi.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima da iki ülke arasındaki tarihi bağı sıkılaştırmak amacıyla ortak çalışmaların yürütüleceğini vurguladı, Türkiye’nin her zaman yanında olacaklarını, yerel yönetimlerle işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

- Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı

Ekonomik nedenlerle ağız ve diş sağlığı taramasına katılamayan vatandaşlara ulaşılması hedeflenen proje doğrultusunda kente kazandırılan Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı ile Gaziantep'in 9 ilçesinde, özellikle köy ve kırsal mahallelerde taramalar gerçekleştirilecek.

Yılda en az 7 bin 500 potansiyel hastanın ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak. Diş tedavisine ihtiyacı olan hastalara yerinde müdahale edilecek.

Yerinde tedavinin mümkün olmadığı durumlarda hastanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine sevki sağlanacak.

Projenin bütçesinin 87 bin dolarlık kısmı Japonya Büyükelçiliği tarafından finanse edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ağız ve diş sağlığı Gaziantep Japonya

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