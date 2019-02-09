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Gaziantep İMO Başkanından İmar Barışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’da 8 katlı binanın çökmesinin ardından gözler Türkiye’deki eski binalara çevrildi.

İstanbul Kartal’da 8 katlı binanın çökmesinin ardından gözler Türkiye’deki eski binalara çevrildi. Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, kentteki bina yaşının 45-50 arasında olduğuna dikkat çekerek, her binanın risk analiz raporlarının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.
Gaziantep’te deprem master planının bulunmadığına dikkat çeken Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Gaziantep’te deprem master planları mevcut değil. Ama bizim şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belediyemiz ile İnşaat Mühendisleri Odası ortak olarak Gaziantep için deprem master planı çalışmalarına başlayacağız” dedi.
Gaziantep’te bina ömürlerinin ortalama 40-50 yıl arasında olduğuna dikkat çeken Çeliktürk, "Türkiye’nin birçok yerinde şehirler şantiye alanlarına dönmüş durumda. İki katlı yapılan imarların önüne üçünü kat hatta dördüncü kat dahi yapılıyor. En son üzüntüyle şahit olduğumu Kartal’daki bina bizim İmar Barışı konusunda uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Binaların üzerine bilinçsiz bir şekilde 3 ya da 4 kat yapılırsa aynı Kartal’da olduğu gibi kolonlar taşıma gücüne dayanamayarak patlıyor ve bina çökmüş oluyor. Hiçbir şey insanların canında daha önemli değildir. O yüzden imar barışının biraz daha mühendislik hizmeti alan binalarda yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

İmar affı uyarısı
İmar Barışı’nın vatandaşlar tarafından suistimal edildiğini söyleyen Çeliktürk, "İmar Barışı’nda en büyük hata herhangi bir mühendislik hizmeti almadan depreme karşı dayanıklılık raporu almadan yapı kayıt belgesi verilmesiydi. Son zamanlarda birçok şehirde bina yıkımlarını görüyoruz. Özellikle insanlar 5 kat yerine 7-8 kat yaparak imar affına sokmaya çalışıyorlar. Unutmasınlar ki para kazanma düşüncesi ile yapılan bu binalar ile canlarını tehlikeye atıyorlar” ifadelerini kullandı.
İmar Barışı kapsamına giren binaların çok ciddi denetimden geçmesi gerektiğinin altını çizen Çeliktürk, "Bu durumun çok ciddi denetlenmesi gerekiyor. Bu imar affının daha fazla uzatılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü daha fazla sorunlu bina meydana gelmiş oluyor. Türkiye’nin her şehrinde bunu görmekteyiz. Deprem yükü dışında kendi yükü ile yıkılan binalar görüyoruz. O yüzden bu çarpık yapılaşmayı deprem master planlarıyla kentsel dönüşümlere sokmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep fay hattında
Gaziantep’in Doğu Anadolu fay hattına yakın bir bölgede olduğunu hatırlatan Çeliktürk, "Gaziantep Doğu Anadolu fay hattına yakın bir bölgede. Kuş bakışı ortalama 60 kilometre mesafede bulunuyor. Türkiye’de yeni yıl itibariyle yeni deprem yönetmeliği devreye girdi. Özellikle yeni deprem yönetmeliği ile birlikte arazileri fay hattına olan koordinatları ile zemin bilgiler giriliyor” diye konuştu.

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