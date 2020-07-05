Gaziantep'in İslahiye ilçesi alarmda: Vaka sayısı 3 günde yüzde 50 arttı

Yaklaşık bir hafta süre içerisinde hiçbir vaka görülmemesinden sonra son üç günde 8 vaka görüldü. Bundan üç gün önce İslahiye’de görülen toplam vaka sayısı 14 iken, şuan itibari ile koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı ne yazık ki 22 oldu.

ŞU ANDA TOPLAM 490 KİŞİ KARANTİNADA

İslahiye İlçesinde tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran 490 kişi çeşitli sebeplerden dolayı karantina altında takibi devam ediyor.

FİLYASYON EKİBİ 24 SAAT ESASLI ÇALIŞIYOR

Tüm uyarılara rağmen tedbiri elden bırakan vatandaşların duyarsızlığı sonucu vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vakaların artması Sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırmakla kalmıyor hayati risk taşıyor. Bunların başında gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan filyasyon ekibi vakanın görüldüğü adrese gidip pozitif ve temaslı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Vakanın görüldüğü saate bakılmaksızın ikamete giderek çalışmalarını tamamlıyorlar. (İHA)





