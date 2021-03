Gaziantep'in meşhur lezzeti beyran Covid-19'u alt etti

Osmanlı Devleti döneminde bu yana Gaziantep'te varlığını sürdüren beyran, şifa deposu bir yemek olarak günün her saati müdavimlerinin tercihi oluyor. İçerisindeki sarımsak sosu ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan, soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarına iyi gelen beyran, Gaziantepliler tarafından haftada bir kez mutlaka tüketilirken, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen beyran yemeğine korona virüs sürecinde olan ilgisi ise normalin iki katına çıktı. Salgının ilk aylarından vaka sayılarının en yüksek olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep'te, hem kurallara uyulması hem denetimler hem de damakları tatlandırırken bağışıklık sistemini de kuvvetlendiren beyran gibi yemekler vaka sayılarının hızlı bir şekilde düşmesini sağladı.

Beyranın, Osmanlı döneminde padişah yemeği olarak bilindiğini ve içerisinde pek çok şifa kaynağı bulunduğunu da anlatan Sakıp Usta, "Beyran, Osmanlı döneminde bey yemeği, padişah yemeği olarak bilinir ve içerisinde pek çok şifa kaynağı bulunur. Beyran içerisinde kuzunun boyun ve kürek eti var, yaklaşık 12 saat pişmesi süresi var. İlikli kemik suyu ve et suyu var. Acı, sarımsak barındırır. Bol limon suyu ile C vitamini var. Bağışıklık kuvvetlendirici ve tam sağlık kaynağı bir yemek. Doğal antibiyotik özelliği de var. Ayrıca içerisinde doyurucu olması için pirinç de var. Biz Gaziantep olarak orta riskli şehirler arasındaysak bunun sebebi beyran yemeğidir. Beyran yiyin, korona virüsten kurtulun ve sağlıklı kalın diyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİREN BİR YEMEK'

Kentte beyranın en çok tüketilen yemek olduğunu ve salgın sürecinde daha çok tercih edilmeye başlandığını belirten Mehmet Sezer Yıldızlar isimli vatandaş, "Beyran insan vücuduna çok sağlıklı bir yemek. İçerisinde et var, pirinç var, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren baharatlar var. Biz Antepliler olarak 'et girmeyen yere dert girer' deriz. O yüzden içerisinde bolca et bulunan bu yemeği sıklıkla tüketiyoruz. Yasaklar bitince de soluğu hemen lokantalarda aldık ve beyran yemeye geldik" derken başka bir vatandaş ise, "Beyran çok doğal ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir yemek. Korona virüs sürecinde de çok faydasını gördük. Vitamin olarak çok dolu bir yemek. Her hastalıkta bu yemek bize güç veriyor. O yüzden yasaklar bitince yine beyran yemeye geldik. Çünkü beyransız duramıyoruz" diye konuştu.

