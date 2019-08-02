Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden torpil iddiasına yalanlama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (GİBTÜ), bazı basın yayın organlarınca yapılan haberlerde, torpil iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yayımlanan haberlerin teyit edilmeden, gerçek dışı iddia ve ithamlar içerdiği belirtildi.

GİBTÜ'nün devlet üniversitesi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "gerek akademik gerekse diğer kadroların tensibinde hak, hukuk ve liyakatin esas alındığı, istihdam edilen personelin ihtiyaca göre tespit edildiği" ifade edildi.

Torpil iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tıp fakültesi ile ilgili adı geçen akademik kadrolara atama yapılmamıştır. Basında iddia edilen isimler akademik kadrolarımızda bulunmamaktadır. Personelin üniversite özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandığı iddia edilmektedir. Üniversitemizde özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunmamaktadır. Olmayan bir kadroya atama yapılamayacağı aşikardır. Adı geçen personel başka bir üniversitede sürekli işçi kadrosunda olup üniversitemize geçici görevlendirme ile gelmiştir."

