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Gaziantep Kalesi ne zaman yapıldı, tarihi ve önemi nedir? Kahramanmaraş depremi nedeniyle Gaziantep Kalesi yıkıldı

06.02.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Kalesi 6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde yıkıldı. Son dakika haberlerinin ardından birçok kişi Gaziantep Kalesi tarihi ve önemi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Gaziantep Kalesi ne zaman yapıldı? İşte detaylar...

Gaziantep Kalesi ne zaman yapıldı, tarihi ve önemi nedir? Kahramanmaraş depremi nedeniyle Gaziantep Kalesi yıkıldı

Gaziantep Kalesi ile ilgili araştırmalar son dakika 'deprem' haberleri sonrası hız kazandı. Tarihi Gaziantep Kalesi de deprem sırasında yıkıldı.

GAZİANTEP KALESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Gaziantep Kalesi, şehrin merkezinde bulunan bir tepeye kurulmuştur.

Gaziantep Kalesi'nin ne zaman inşa edildiğine dair kesin bir bilgi yoktur.

Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı bilinen Gaziantep Kalesi, birçok kez restore edilmiştir.

GAİZANTEP KALESİ TARİHİ VE ÖNEMİ

ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile almıştır.

Daire biçimindeki kalenin çevresi 1200 metredir. Duvarları taş bloklardan yapılmış olup 12 kulesi ve burçları vardır. Kale, günümüzde "Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi" olarak kullanılmaktadır. Gaziantep'in gösterdiği savunma 45 dakikalık bir belgeselle kale içerisinde gösterilmektedir.

GAZİANREP KALESİ DEPREMDE YIKILDI

Gaziantep Kalesi, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşen depremde yıkıldı.

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