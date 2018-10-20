Gaziantep Kitap Günleri başladı

Şahin, her kitabın dünyaya açılan kapı olduğunu belirterek, "Gençlerimizi dünya vatandaşı yapacak şekilde ilimle irfanla yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca dünyanın onuncu ekonomisine doğru giderken beşeri sermaye olan erdemli toplum, genel ahlak, fazilet üzerine çocuklarımızı geleceğe hazırlamak istiyoruz." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de üniversitelerinin sadece eğitime değil, kültür ve sanata da ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Geçen yıl 531 kültür, bilim ve sanat etkinliği yaptıklarını ifade eden Gür, "3 yıldır Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapıyoruz. Biz insanlarımızı sadece bilim olarak değil, kültürel ve aynı zamanda zihin dünyalarını inşa ediyoruz. Sosyal medyadan 140 karakterle öğrenilecek bir şey yoktur. Fastfood nasıl zararlı bir yiyecekse, internet çöplüğünden alınmış olan kısa bilgiler de maalesef zihin dünyamızı kirletiyor. O yüzden kalıcı yazarların altına imza attığı net bilgilerin yer aldığı kitapları okumayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Girişin ücretsiz olacağı Kitap Günleri, 28 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Etkinliğe, Gaziantep Valisi Ali Yerlika, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkçeci ve öğrenciler katıldı.

