Gaziantep kızardı ama rehavet sürüyor

Türkiye’nin Covid-19 risk haritasında daha önce sarı kategoride yer alan Gaziantep’in rengi kırmızıya döndü ama çarşı ve pazarlardaki yoğunluk azalmadı.

Türkiye’nin Covid-19 risk haritasında çok yüksek riskli gruba yükselen Gaziantep’in tarihi mekanları ile çarşı ve merkezlerdeki yoğunluk azalmıyor. Kentteki cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, maske ve mesafe gibi pandemi kurallarını hiçe sayıyor. Bazı vatandaşlar maskelerinin çenelerinin altına ve koluna takarken, bazı ailelerin ise maske ile kendilerini virüse karşı korurken çocuklarında ise maske kullanmamaları dikkat çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı insanların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesine yine çarşı ve pazarlardaki insanlar tepki gösteriyor.

Korona virüs aşısı olduğunu belirten 65 yaşındaki Behçet Nal, “Korona aşılarımı oldum ama eşim olmadı. Yani bir gün evvel insanlığı bu hastalıktan kurtarılmasını diliyorum. İlk aşıyı olduğumda halsizlik oldu, birkaç gün kendimi halsiz hissettim geçti. İkinci aşı da hiçbir şey hissetmedim. Keşke herkes aşısına bir an önce ulaşsa bir gün önce aşısını olsa ve insanlar acılar yaşamasa" dedi.