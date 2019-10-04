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Gaziantep lezzetleri İzmit’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 02:36 | Son Güncelleme

 İZMİT’te düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yörenin tatları sunuldu.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yörenin tatları sunuldu. Fuara gelenler kebap ve tatlılardan yiyerek, satışa sunulan yöreye özgü ürünlerden satın aldı.

İzmit’te Uluslararası Fuar Merkezi’nde Gaziantep Tanıtım Günleri düzenlendi. Kebap çeşitlerinden içli köfteye, çiğ köfteden ciğere, yuvalama çorbasından beyran çorbasına, pul biberinden salçasına, baklavasından katmerine kadar birçok yöreye özgü tat sunuldu. Fuara gelenler Gaziantep yemek ve tatlılarının tatlarına baktı. Ayrıca satışa sunulan yöreye özgü gıda ürünleri ve baharatlardan satın aldı.

Gaziantep Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, Kocaelileri, Gaziantep'in leziz mutfağı ile buluşturduklarını belirterek, "Gaziantep Tanıtım Günleri Kocaeli'nde başladı. Yoğun bir katılım ve ilgi var. Gaziantep'in doğal ve yöresel lezzetlerini Kocaeli'ndeki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gaziantep günlerinde hastalıkların ilacı olarak tabir edilen beyran çorbamız, birbirinden leziz kebap çeşitlerimiz, lahmacun ve tatlı çeşitlerimizin yanı sıra salça ile baharat ve birçok çeşit ürünlerimizi vatandaşlarla buluşturduk." dedi.

Beyran çorbasından kebabına kadar tüm Gaziantep sofrası ürünlerinin fuarda bulunduğunu belirten kebap ustası Ali Yılmaz, "Antep’imiz birbirinden güzel lezzetleriyle dolu bir şehirdir. O lezzetleri Kocaeli'nde bulunan vatandaşlarımız ile buluşturduk. Beyran çorbamızdan, kebaplarımıza, içli köftemize kadar bütün lezzetlerimiz bu fuarda vatandaşlarımızla buluşacak." diye konuştu.

SAKARYA'DAN GELDİ

Sakarya'dan, Gaziantep lezzetlerini tatmak için Kocaeli'ne geldiklerini ifade eden Duygu Taşkın, "Gaziantep Tanıtım Günleri'nin yapılacağını duyunca Sakarya'dan buraya yemek yemeye geldik. İlk önce içli köfte ile başlamayı planlıyorum. Ardından da kebap ve tatlılardan yemeyi düşünüyorum." dedi.

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