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Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu

23.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheli şahıstan 50’si yakalandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destekleriyle Gaziantep merkezli olarak aralarında İstanbul, Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş Hatay, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak’ın yer aldığı 22 ilde FETÖ/PDY yapılanmasının operasyonel telefon hattı kullanıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheli şahıstan 50’si yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destekleriyle Gaziantep merkezli olarak aralarında İstanbul, Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş Hatay, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak’ın yer aldığı 22 ilde FETÖ/PDY yapılanmasının operasyonel telefon hattı kullanıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu haklarında yakalama kararı verilen ve aralarında asker, avukat öğretmen, zabıta ile doktorların bulunduğu 57 şüpheli şahıstan 50’si yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon hatlarını örgütsel faaliyetler için kullanmışlar
Operasyon kapsamında FETÖ/PDY yapılanması üyeleri tarafından 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütsel faaliyetler için kullanılan 64 telefon hattı ve darbe girişimi sonrasında kullanıldığı belirlenen 38 telefon hattı kullanıcısını tespit etmeye yönelik çalışma soruşturma başlatıldı.

Telefon hatları yabancı uyruklu öğrenciler adına çıkarılmış
Yapılan soruşturma kapsamında telefon hatlarının yabancı uyruklu öğrencilerin üzerine kayıtlı olarak çıkardığı ve örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı belirlendi. Örgütsel faaliyet için kullanıldığı belirlenen toplam 102 telefon hattı kullanıcısı olduğu değerlendirilen FETÖ mensubu 57 şüpheliye yönelik Gaziantep merkezli olarak İstanbul, Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş Hatay, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak’ın aralarından bulunduğu 22 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 57 kişiden 50’si yakalandı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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