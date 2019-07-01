HABER

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 53 kişiden 40’ı tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 53 kişiden 40’ı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Geçen Cuma günü, gün ağarırken düğmeye basan ekipler,
Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Hakkari, Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polisleri tarafından ‘koçbaşı’ yardımıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ‘Gece’nin de katıldığı operasyonda, bazı adreslerdeki samanlık ve bahçeler de didik didik arandı. Yapılan aramalarda bir çalıntı araç, 6 kilo 500 gram eroin, 3 kilo 400 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 200 gram bonzai, 35 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçiren ekipler, 1’i kadın 53 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 53 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Uyuşturucu örgütüne darbe
Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başarılı çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu örgütüne büyük darbe vurdu. 7 aydır yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu uyuşturucu satıcılarını belirleyen ekipler, harekete geçti. Gaziantep merkezli 6 ildeki 32 adreste eş zamanlı operasyon yapan NARKO ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 53 şüpheli, sabah erken saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Gaziantep Adliyesinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheliler, hakime ifade verdi.

53 şüpheliden 40’ı tutuklandı
NARKO ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 53 şüpheliden 40’ı tutuklandı. Tutuklanan 40 zanlı cezaevine gönderildi.

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 'Nirengi', hayran bıraktıNilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 'Nirengi', hayran bıraktı
Jandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetimJandarmadan trafiğe havadan ve karadan denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.