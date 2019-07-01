Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 53 kişiden 40’ı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Geçen Cuma günü, gün ağarırken düğmeye basan ekipler,

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Hakkari, Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polisleri tarafından ‘koçbaşı’ yardımıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ‘Gece’nin de katıldığı operasyonda, bazı adreslerdeki samanlık ve bahçeler de didik didik arandı. Yapılan aramalarda bir çalıntı araç, 6 kilo 500 gram eroin, 3 kilo 400 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 200 gram bonzai, 35 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçiren ekipler, 1’i kadın 53 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 53 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.