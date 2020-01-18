Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, daha önce Suriye'de evlendiklerini beyan ettikleri Suriye uyruklu kişileri Türk vatandaşlığına geçirmeye çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Gaziantep, İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

