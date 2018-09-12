HABER

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, başkalarının üzerine aldıkları telefon hattıyla ByLock kullandığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, başkalarının üzerine aldıkları telefon hattıyla ByLock kullandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!
Kocadon'a doğum gününde klipli destekKocadon'a doğum gününde klipli destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Gaziantep operasyo

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.