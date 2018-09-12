Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, başkalarının üzerine aldıkları telefon hattıyla ByLock kullandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

