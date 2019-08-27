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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 15 ilde yapılan FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin ’TSK içindeki yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep merkezli 15 ilde yapılan FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin ’TSK içindeki yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 23 askeri yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Gaziantep merkezli İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli’nde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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