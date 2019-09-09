HABER

Gaziantep merkezli kaçak silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:28 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kilis'te düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için Gaziantep ve Kilis'te 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı "İzinsiz olarak ateşli silah ülkeye sokmak, nakletmek ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Isparta'da ilk ders zilini şehit annesi çaldıIsparta'da ilk ders zilini şehit annesi çaldı
İkinci el aldığı otomobil arıza yapan sürücü için emsal kararİkinci el aldığı otomobil arıza yapan sürücü için emsal karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kaçakçılık Kilis operasyon silah zanlı

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.