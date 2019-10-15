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Gaziantep merkezli organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, örgüte yardım etme ve görevini kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için Gaziantep merkezli İzmir, Denizli, Mersin ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep gözaltı operasyon Organize suç örgütü

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