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Gaziantep merkezli organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında aranan suç örgütü elebaşı yakalanıp tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında aranan örgüt elebaşı yakalanıp tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, örgüte yardım etme ve görevini kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütünün elebaşının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

Saklandığı yer belirlenen zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep merkezli 5 ilde 15 Ekim'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep suç örgütü

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