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Gaziantep merkezli sanal para dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde sanal para dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Sikke" isimli sanal parayı satın alan bin 223 kişiden hileli işlemlerle toplam 5 milyon 230 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme", "hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Isparta, Kahramanmaraş ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bilişim uzmanı, bilgisayar mühendisi ve ekonomistin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların, hileli işlemlerle sanal paranın fiyatında manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülmüştü.

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Gaziantep operasyon sanal para sikke

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