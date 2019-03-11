Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürdüğü belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 7 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 2 bin 123 tabanca fişeği, 375 fişek, 45 tabanca şarjörü, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ile kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çevirmede kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B, M.B, İ.A, S.E, H.S. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

