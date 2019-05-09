HABER

Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Gaziantep, Hatay ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay merkez ve Hassa ilçesi ile Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramasında ruhsatsız 3 tabanca, 232 mermi, 3 şarjör, çok sayıda tabanca markası ile seri numaraları bulunan logo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Hakkari'de hükümlüler fidan diktiHakkari'de hükümlüler fidan dikti
Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne İstanbul seçimi ertelemesiBozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne İstanbul seçimi ertelemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon silah kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.