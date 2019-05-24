HABER

Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Şanlıurfa'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheli yakalandı - Teknik takipte zanlıların bir dizi filmin müziğini dinleyerek eylemlere gittiği belirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen 30 adrese özel hareket timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç, "sallama" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bir televizyon dizisinin müziği olan "Cendere" dinleyerek eylemlere gittiği teknik takibe yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "birden fazla kişiyle nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silah ticareti yapma", "tefecilik", "yaralama" ve "cinsel saldırı" suçlarından adliyeye sevk edildi.

PARTNER Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
(ÖZEL) Uludağ’ın kar sularında yetişen alabalıklar iftar sofrasını süslüyor(ÖZEL) Uludağ’ın kar sularında yetişen alabalıklar iftar sofrasını süslüyor
17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu17 yıl önce ağabeyi ile parka terk edilen genç kızın ailesini Müge Anlı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'deki asansör kazası davasında 16 sanık hakkında beraat kararı

Mecidiyeköy'deki asansör kazası davasında karar!

Sümela Manastırı restorasyonunda en zor görevi onlar gerçekleştirdi

En zor görevi onlar başardı!

Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon haberi! 313 tarihi eser ele geçirildi, gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! 313 tarihi eser...

İstanbul'dan kahreden kaza haberi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul'dan kahreden haber: 1 polis şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.