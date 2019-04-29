Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dosya kapsamında 26 Nisan'da gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmıştı. Adreslerde yapılan aramada ise 687 uyuşturucu hap, 525 gram sentetik uyuşturucu, 2 alüminyum folyo rulosu, 2 uyuşturucu madde sarmak ve satışa hazırlamak için özel kağıt, 4 ruhsatsız tabanca, 29 cep telefonu, 29 sim kart, 1 hassas terazi, 3 bilgisayar, 1 pompalı tüfek, 25 mermi ile 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmişti.

