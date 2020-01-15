HABER
  4. Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
İzmir’de feci ölüm: Şaka korkunç sonla bittiİzmir’de feci ölüm: Şaka korkunç sonla bitti
İspanya’daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldiİspanya’daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı operasyon tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasına soruşturma

Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.