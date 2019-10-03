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"Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "(Suriyeli mülteci krizi) Bizlerin gönül diliyle dinlenmesini bekliyoruz. Bunu başardığımız zaman, ben inanıyorum ki bu büyük sorun gibi gözüken şey bir günde hallolur. Ama gerçekten bu sorunu çözmek istiyor musunuz? Ben bu bakımdan Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyorum. Onun için buradayım" - "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bütün topluluklar, BM, AB ve tüm uluslararası bütün kuruluşlar, bu büyük sorunun (Suriyeli mülteci krizi) altında ezildi" - "Hem bölgesel güvenlik, hem de her iki ülke (Türkiye ve ABD) ve dünyanın güvenliği için, bu iki ülkenin çok sağlığı iletişim ve iş birliğine girmesi gerekiyor. Ama Türk halkı bunu yapması gereken ABD'nin gelip, terör örgütlerine destek verdiği zaman bundan aşırı rahatsız oluyor"

WASHINGTON (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyeli mülteciler konusunda Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ettiğini söyledi.

Şahin, Washington'da Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen "Göçmen Akını ve Yerel Yönetim" başlıklı panelde Gaziantep'in mültecilere ev sahipliğini anlattı.

Gaziantep'de mülteciler için sosyal destek sistemi kurduklarını anlatan Şahin, "Birlikte Yaşam Modeli'ni oluşturamazsak ırkçılık aratacaktı, nefret söylemleri artacaktı, radikalizm artacaktı ve terörizme altyapı oluşturacaktı." diye konuştu.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladıkları bütün sosyal destek projeleri, meslek kursları gibi bütün çalışmalara mülteci çocuk ve kadınları da dahil ettiklerini belirterek, "Bizde çok güzel bir söz var, 'insanlar tanımadığının bilmediğinin düşmanıdır' derler. Birlikte Yaşam Modeli, ortak duygu ve ortak insani bakışı değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan uluslararası toplumun Suriyeli mülteci krizine yönelik tavrından şikayetçi olduğunu belirten Şahin, "Bir çiçeğe bir böceğe bir canlıya gösterilen hassasiyet bile bu bölgedeki hiçbir canlıya gösterilmedi. Ne zaman artık 'bu sorun çok büyük, benim ülkemi de etkileyecek' dediler, o zaman rahatsız olmaya başladılar." görüşünü paylaştı.

- "Uluslararası kuruluşlar, Suriyeli mülteci sorununun altında ezildi"

Şahin, batılı devletlerin tüm yükü Türkiye'ye yıkmaya çalıştığına ya da mültecileri seçerek kendi ülkelerine aldığına işaret ederek, "İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan bütün topluluklar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve tüm uluslararası bütün kuruluşlar, bu büyük sorunun altında ezildi." diye konuştu.

Suriye'de güvenli bölgenin bir an önce oluşturulması ve insanların yurtlarına dönmesi çağrısı yapan Şahin, bölgedeki güçlerin çıkar hesaplarının burada güçlü bir liderliğin oluşmasının önüne geçtiğini belirtti.

ABD gibi bir ülkeden çok daha hızlı, kalıcı bir çözüm ve çok daha güçlü bir iş birliği beklediklerini kaydeden Şahin, "Şu anda bir belediye başkanı olarak, bir insan, bir anne, bir kadın, bir yönetici olarak çok mutluyum. Yarın çocuklarıma anlatacağım bir hikayem var. Ben insanları korudum. Ben daha fazla insanın ölmesine engel oldum. Benim ülkem ve benim cumhurbaşkanım da bu bakış açısıyla bu büyük yükü kaldırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

- "Bizlerin gönül diliyle dinlenmesini bekliyoruz"

Şahin, "Bizlerin gönül diliyle dinlenmesini bekliyoruz. Bunu başardığımız zaman, ben inanıyorum ki bu büyük sorun gibi gözüken şey bir günde hallolur. Ama gerçekten bu sorunu çözmek istiyor musunuz? Ben bu bakımdan Gaziantep modelinin bir dünya modeline dönüşmesini arzu ediyorum. Onun için buradayım." dedi.

Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır iki müttefik olduğunu ve iki ülke hükümeti ve halkının çok daha fazla bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Şahin, "Hem bölgesel güvenlik, hem de her iki ülke ve dünyanın güvenliği için, bu iki ülkenin çok sağlığı iletişim ve iş birliğine girmesi gerekiyor. Ama Türk halkı bunu yapması gereken ABD'nin gelip, terör örgütlerine destek verdiği zaman bundan aşırı rahatsız oluyor." diye konuştu.

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fatma şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli mülteciler

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