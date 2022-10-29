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Gaziantep Mutfak Müzesine 29 Ekim yoğunluğu

29.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yerli turistler Gaziantep’teki müzelere yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yerli turistler Gaziantep’teki müzelere yoğun ilgi gösterdi. Müzeler arasında en çok ilgiyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Emine Göğüş Mutfak Müzesi gördü.

Türkiye’nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesi eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önemli yöresel yemeklerinin yapılışı da kurulan televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor.

Mutfak Müzesi’nde yöreye has yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında, servis edilmesinde kullanılan alüminyum ve bakırdan, tabak, tencere, kazan, kepçe, sahan, tepsi, kaşık, bıçak, çatal, tas, gibi mutfak araç gereçler sergileniyor. Ziyarete gelenler yerli ve yabancı ziyaretçilerin, müzede eski dönemlerden günümüze kadar ulaşan mutfak eşyası, araç ve gereçlerinin yanı sıra o dönemde kullanılan ocaklar, ocaklardan çıkan küllerin biriktirildiği küllüğü de görme imkanı buluyor.

“GASTRONOMİNİN MUTFAKLA OLAN İLİŞKİSİNİ GÖZLEMLENİYOR’’

Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim görevlisi Ceyhun Uçuk, “İstanbul’dan Gaziantep’e gelen misafirlerimizi Emine Göğüş Mutfak Müzesine getirdim. Çünkü Gaziantep’in mutfak kültürüne ve gastronomi altyapısına çok uygun bir şekilde tasarlanmış bu müzeyi dışardan gelen ziyaretçileri gezdirmek gibi bir misyonumuz var.

Buranın mutfak kültürünü elbette yiyecek içecek işletmelerinde çok iyi bir şekilde yansıtılıyor. Fakat bunun yanında bir de bu müzede tarihsel sürecini olayın içerisine girerek, buradaki illüstratif eserlerle aynı zamanda buraya bağışlanmış bir çok farklı mutfak kültürünü yansıtan bir çok ürünle beraber gelen misafirlere tanıtmış oluyoruz. Gastronominin mutfakla olan ilişkisini çok iyi gözlemleyebilecekleri bir alan burası, gelen ziyaretçilere de ve Gaziantep’e gelmeyi düşünen insanları da kesinlikle Gaziantep’te bulunan Emine Göğüş Mutfak Müzesi gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

İstanbul’dan Gaziantep’e iş seyahati için gelen ziyaretçi Burcu Yılmaz, “Çok kısıtlı zamanım olduğundan dolayı çok gezip göremedim ama görebildiğim kadarıyla hepsini ayrı ayrı sevdim” dedi.

MUTFAK MÜZESİ DENİLİNCE AKLIMIZA GAZİANTEP GELİYOR”

İstanbul’dan gelen ve müzeyi görünce hem şaşırdığını hem de çok beğendiğini vurgulayan Burcu Yılmaz, “İstanbul’dan iş seyahati için geldim. Gelmişken Gaziantep’in güzelliklerini görmeden de gitmek olmaz. Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesine geldik, aslında Gaziantep’te görülecek çok müze varmış. Hepsini hayranlıkla izliyorum, çok fazla vaktim yok. İlk olarak mutfak müzesine geldim. Mutfak müzesi denilince aklımıza Gaziantep geliyor.

Yemekten sonra buraya gelince ve bu kadar geniş kültüre sahip bir yerde olmaktan çok mutlu oldum. Çok kısıtlı zamanım olduğundan dolayı çok gezip göremedim ama görebildiğim kadarıyla hepsini ayrı ayrı sevdim ve mutlu oldum burada olmaktan, yolu düşen bu taraflara gelenler mutlaka Gaziantep’teki müzeleri özellikle mutfak müzesine baştan sona bir günlerini ayırıp hepsini gezsinler. Hepsinden büyük keyif alacaklarından eminim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emine Göğüş Mutfak Müzesi Birim Sorumlusu Ahmet Taşdemir, “Gaziantep Mutfak müzesi Türkiye’de ilk açıldı. Gelen ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini görüyoruz. Gaziantep’te geçmişten günümüze kullanılan bakır eşyaların tanıtımı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin görselleri tablolarda vardır.

Tarihi bir Antep evi Türkiye’nin ilk turizm bakanı rahmetli Ali ihsan Göğüş’ün doğduğu ve burası ve Ermeni bir ustanın yapmış olduğu eski Antep evidir. Gastronomi Festivalinden sonra gelen ziyaretçiler yerli ve yabancılar ilgi ve alakasını çekiyor. Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nin yoğun bir ilgi var” diye konuştu.

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