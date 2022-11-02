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Gaziantep-Nizip raybüs seferleri başlıyor

02.11.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep ile Nizip arasında ulaşımı rahatlatacak raybüs seferleri, 5 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

GAZİANTEP (AA) - Test sürüşlerini incelemek üzere Nizip Tren Garı'na gelen Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep'ten gelen raybüsü karşıladı.

Araçta incelemelerde bulunan Sarı, gazetecilere, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve raybüs test sürüşlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Şu an test sürüşlerinin günlük devam ettiğini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Raybüsümüzün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'e teşrifleri sonrasında açılışı yapılacak. Raybüsümüz, Gaziray ile seferlerine başlayacak. Düzenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek olan raybüs, hem konforu hem de güvenliği sayesinde sorunsuz bir şekilde Gaziantep ile Nizip arasında ulaşımı sağlayacak. İlk etapta günde iki defa sefer yapacak olan raybüsle ilgili zaman içinde gelecek talepler değerlendirilecek ve talebe göre sefer sayılarında artışa gidilecek."

Sarı, ücretlendirmeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, en ekonomik rakamı belirlemek istediklerini ifade etti.

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Mehmet Sarı Gaziantep Nizip

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