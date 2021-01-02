Gaziantep Pandemide Günlük 30 Bin Ton Fazla Su Tüketiyor

Pandemi gibi olağanüstü durumlarda vatandaşların en temel ihtiyacı olan su konusunda sıkıntı çekmemeleri için içme ve kullanma suyu sistemlerinin sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğine vurgu yapan GASKİ Genel Müdürü Sönmezler, “Pandemi sürecinde ortaya bir gerçek çıktı ki bu durum insanlara hijyenin çok önemli olduğunu gösterdi. Buna bağlı olarak insanların ellerini daha fazla yıkamaları, daha fazla banyo yapmaları nedeniyle de suyu daha fazla tüketmeleri gerekti. Böyle bir durumda vatandaşların mağdur olmaması için içme suyu ve kullanma suyu sistemlerinin sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Biz 2020 yılında yaptığımız tespitlerde pandeminin başlamasıyla beraber ortalama yüzde 20 oranında suyu tüketim alışkanlığımızın artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani ortalama günlük 100 litre su tüketen bir insanımız 120 litre tüketmeye başladı. İnsanların zamanlarını evde geçirmek zorunda olduğu yani hijyen için suyu daha fazla tüketmek durumunda olduğu bir dönemde bizim gibi kuruluşlar çeşmelerden suyun 24 saat akması için mücadele veriyoruz. Bu anlamda da şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık’’ dedi.

‘’Günlük fazladan 30 bin metreküp su kullanıyoruz’’

Gaziantep’in kullandığı suyun yüzde 70’inin Kahramanmaraş’taki Düzbağ barajından karşılandığını belirten Sönmezler, “Ülkemiz su zengini bir ülke değil, su fakiri bir ülke olduğumuzdan dolayı mevcut su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Suyu merkeze alan projeler geliştirmemiz gerekiyor. Tabi insanlarımızda da tasarruf bilincini geliştirmemiz gerekiyor. Gaziantep suyu olmayan bir şehir. Mevcut su kaynakları bu kentte yaşayan insanların ancak yüzde 5 ihtiyacını karşılayabiliyor. Suyumuzun yüzde 95’ini komşu ilimiz olan Kahramanmaraş’tan temin ediyoruz. Gaziantep’i besleyen 3 tane temel su kaynağımız bulunuyor. Bunlar Kartalkaya Barajı, Narlı Mizmilli Kuyuları ve Gaziantep’in en önemli içme suyu kaynağı olan Düzbağ Barajı. Şu anda şehrin yüzde 70 su ihtiyacını Düzbağ’dan karşılıyoruz. Bundan 1 yıl öncesine kadar böyle bir kaynağımız yoktu. Dolayısıyla pandemiyle beraber Düzbağ suyuna kavuşmamız Gaziantep için önemli bir kazanım oldu. Yoksa mevcut diğer kaynaklarımız böyle bir süreçte Gaziantep için yeterli gelemeyecekti. 2019 ve 2020 yılını karşılaştıracak olursak bugün itibariyle günlük 410 bin metreküp su tüketiyoruz, bir yıl önce bu tüketim miktarı 380 bin metreküptü. Yani pandemi sürecinde günlük ortalama su tüketim miktarımız 30 bin metreküptür’’ ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 2011 yılında başlayan iç karışıklık sonrası savaştan kaçarak Gaziantep’e sığınan yaklaşık 700 bin Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yapan Gaziantep’in nüfusu 2 buçuk milyonu aştı. Kentin diğer kaynaklarının yanı sıra su kaynaklarının da kullanımının artmasına rağmen yaklaşık 30 yıl Gaziantep’in su sıkıntısı bulunmadığı belirtildi.

