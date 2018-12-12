Gaziantep Polis Okulu'nda çok sayıda öğrencide zehirlenme belirtisi (1)

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu.

Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.

Emniyet Müdürlüğü ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.

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